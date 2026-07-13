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NKT annonce un succès en Allemagne
information fournie par Zonebourse 13/07/2026 à 08:24

Le spécialiste danois de la fabrication et la commercialisation de câbles électriques a dévoilé le déploiement d'une solution de câble temporaire de 400 kV en courant alternatif haute tension, une première mondiale, pour le compte du gestionnaire de réseau de transport allemand Amprion.

Cette opération a été effectuée dans le cadre des travaux actuels de la modernisation du réseau. La société précise que ce projet marque la première fois qu'un câble temporaire à très haute tension est utilisé dans une configuration réutilisable lors d'opérations sur un réseau de transport, combinant ainsi un flux d'énergie ininterrompu pendant les phases de construction et une réduction du gaspillage de matériel grâce à sa réutilisation.

Ce système de câble temporaire, modulaire et enfichable, est conçu pour rester en service sur de courtes périodes. Lors de la mise hors service ou de la reconfiguration de sous-stations haute tension existantes, le câble temporaire sert de solution intermédiaire jusqu'à ce que le nouveau système soit opérationnel. Contrairement aux solutions temporaires conventionnelles, qui sont généralement démantelées et jetées après usage, le système de câble temporaire de NKT peut être débranché, stocké et redéployé dans de futurs projets.

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