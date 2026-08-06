Niveau record de commandes pour RENK qui confirme sa dynamique

(Zonebourse.com) - Le spécialiste des systèmes de propulsion militaires et civils a enregistré un niveau historique de prises de commandes au premier semestre 2026, soutenant une nouvelle progression de sa rentabilité. Le groupe confirme ses prévisions pour l'exercice en cours et le marché apprécie : le titre progresse de 5% à Francfort.

RENK a publié ce matin un résultat net part du groupe de 29,8 MEUR au titre du premier semestre de son exercice, en baisse de 3,9% sur un an. Cette légère baisse du résultat net intervient malgré une hausse de 54% du résultat avant impôt, la charge d'impôt ayant retrouvé un niveau normalisé après un effet fiscal favorable au premier semestre 2025.

Le bénéfice par action publié ressort ainsi à 0,30 EUR, contre 0,31 EUR un an auparavant.

De son côté, le chiffre d'affaires a progressé de 2,7% sur un an à 637,2 MEUR, en ligne avec le consensus S&P. La division Vehicle Mobility Solutions est restée le principal moteur de croissance avec un CA de 418,6 MEUR, en hausse de 7,6%.

A l'inverse, les divisions Marine & Industry et Slide Bearings sont restées affectées par la faiblesse persistante des marchés industriels. Marine & Industry a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,1% à 165,1 MEUR, un recul qui atteint 4,4% pour Slide Bearings, à 59,9 MEUR.

L'EBIT ajusté de RENK a finalement augmenté de 10,1% à 98,2 MEUR, avec une marge en hausse de 100 points de base qui atteint 15,4%. Cette amélioration reflète principalement les effets d'échelle dans la division Vehicle Mobility Solutions (VMS) et les gains d'efficacité issus du nouveau concept de production modulaire déployé à Augsbourg.

Abondance de commandes

Enfin, les prises de commandes ont bondi de 29,7% à 1,2 MdEUR, soutenues par une demande toujours très élevée pour les applications militaires. Le ratio book-to-bill s'est établi à 1,9x, contre 1,5x un an plus tôt, tandis que le carnet de commandes a atteint un niveau record de 7,4 MdsEUR à fin juin, en hausse de 10,8% par rapport à fin 2025.

"Notre prise de commandes sur six mois a pratiquement égalé le volume enregistré sur les neuf premiers mois de l'année précédente. Cette demande durablement élevée montre que nos clients continuent d'investir massivement dans les plateformes terrestres et navales existantes et nouvelles à travers le monde", a déclaré le directeur général Alexander Sagel.

Concernant les perspectives, RENK a confirmé sa guidance pour 2026 et continue d'anticiper un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 MdEUR ainsi qu'un EBIT ajusté compris entre 255 MEUR et 285 MEUR. Le groupe poursuit également son projet d'acquisition de David Brown Defence, dont la finalisation reste attendue au quatrième trimestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires.

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "achat" sur le titre, avec un objectif de cours inchangé à 60 EUR.

Le broker estime que les comptes du deuxième trimestre, jugés "solides" confortent sa thèse d'investissement. L'analyste voit également dans le maintien des objectifs annuels un élément rassurant, la direction réaffirmant viser la partie haute de sa fourchette d'EBIT.

La prochaine conférence devrait permettre d'en savoir davantage sur la trajectoire des marges de VMS au second semestre, sur le potentiel de hausse du carnet de commandes après un trimestre record, sur l'avenir de Slide Bearing ainsi que sur le calendrier du contrat Arminius en Allemagne.

Pour rappel, le contrat Arminius désigne un programme allemand de défense lié à des véhicules terrestres, dont RENK pourrait bénéficier grâce à ses transmissions et systèmes de propulsion.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.