Nissan va lancer le X-Trail NISMO au Japon
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 09:48

(Zonebourse.com) - Nissan annonce le lancement commercial du premier X-Trail NISMO, disponible au Japon à partir du 24 septembre. Ce modèle vise à élargir l'offre sur le segment des SUV haut de gamme en capitalisant sur l'image sportive de NISMO, division performance de la marque.

Le véhicule bénéficie de technologies inédites, dont des amortisseurs Kayaba Swing Valve et la transmission intégrale électrique e-4ORCE, ainsi que de pneus Michelin Pilot Sport EV et de jantes 20 pouces. Nissan met en avant des gains aérodynamiques significatifs (réduction de 29% de la portance) et un intérieur repensé avec options sportives.

Avec ce lancement, Nissan renforce sa stratégie produit au Japon en ciblant une clientèle recherchant à la fois performance et confort, et en valorisant son expertise technologique sur un segment porteur.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

