Nissan va lancer le X-Trail NISMO au Japon
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 09:48
Le véhicule bénéficie de technologies inédites, dont des amortisseurs Kayaba Swing Valve et la transmission intégrale électrique e-4ORCE, ainsi que de pneus Michelin Pilot Sport EV et de jantes 20 pouces. Nissan met en avant des gains aérodynamiques significatifs (réduction de 29% de la portance) et un intérieur repensé avec options sportives.
Avec ce lancement, Nissan renforce sa stratégie produit au Japon en ciblant une clientèle recherchant à la fois performance et confort, et en valorisant son expertise technologique sur un segment porteur.
