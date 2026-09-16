Nissan va construire un nouveau modèle de SUV hybride dans l'usine britannique de Sunderland

par Nick Carey

Le groupe Nissan 7201.T a annoncé mercredi qu'il entendait fabriquer un nouveau petit SUV hybride destiné au marché européen dans son usine britannique de Sunderland, ajoutant qu'il investirait 170 millions de livres sterling (198,44 millions d'euros) pour y assurer son assemblage.

Le constructeur automobile japonais a précisé que le modèle hybride Kicks e-POWER serait fabriqué dans ce site aux côtés des modèles Qashqai, Juke et Leaf électrique, mais n'a pas donné de calendrier pour le lancement de la production.

Nissan a entrepris une restructuration visant à réduire ses coûts en fermant des usines, en supprimant des emplois et en abandonnant certains modèles à venir, notamment la version électrique du Qashqai.

De ce fait, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'avenir de l'usine d'assemblage automobile Sunderland, la plus grande du pays.

L'entreprise a déclaré en juin qu'elle envisageait de louer l'une de ses deux chaînes de production au constructeur automobile chinois Chery 9973.HK , en pleine expansion, afin qu'il y assemble des véhicules.

Reuters a rapporté plus tard dans le mois que le gouvernement britannique était en pourparlers avancés avec le géant japonais concernant un soutien financier en échange d'un engagement à long terme et d'investissements dans cette usine.

"La décision de construire ce nouveau modèle à Sunderland est un immense vote de confiance envers le savoir-faire industriel du Royaume-Uni et l'avenir de son secteur automobile", a déclaré dans un communiqué le ministre britannique des Affaires économiques, Jonathan Reynolds.

(Rédigé par Nick Carey; version française Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)