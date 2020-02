Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nissan-Un Brexit sans accord risquerait de compromettre le business model en Europe Reuters • 24/02/2020 à 15:51









MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, Yvelines, 24 février (Reuters) - G ianluca de Ficchy, président de Nissan Europe, a déclaré lundi à des journalistes: * NISSAN ESPÈRE UN ACCORD ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L'UE ET SOUHAITE UNE CONTINUATION DE SON ACTIVITÉ INDUSTRIELLE AU ROYAUME-UNI * NISSAN-UN BREXIT SANS ACCORD RISQUERAIT DE COMPROMETTRE LA VIABILITÉ DU BUSINESS MODEL DU GROUPE EN EUROPE * NISSAN VA RÉÉTUDIER SA STRATÉGIE INDUSTRIELLE EN ESPAGNE D'ICI QUELQUES MOIS-PDT NISSAN EUROPE * NISSAN VOIT "ÉNORMÉMENT D'OPPORTUNITÉS" POUR TROUVER DE NOUVELLES SYNERGIES AVEC RENAULT DANS L'AVENIR * SI NISSAN N'AVAIT PAS PU UTILISER LES MOTEURS DÉVELOPPÉS PAR L'ALLIANCE ET PRODUITS PAR RENAULT, NISSAN AURAIT EU DES DIFFICULTÉS À RESTER EN EUROPE * NISSAN-PAS DE FOURNISSEUR EN EUROPE ACTUELLEMENT À RISQUE À CAUSE DU CORONAVIRUS, DES SOLUTIONS ALTERNATIVES D'APPROVISIONNEMENT ONT ÉTÉ TROUVÉES (Rédaction de Paris)

