Nissan s'allie à LiCAP pour développer la technologie d'électrodes sèches
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 10:05
Cette technologie de production d'électrodes sèches permet de réduire les coûts et l'impact environnemental en supprimant l'étape de séchage et de récupération des solvants.
Toutefois, l'efficacité en production de masse reste un défi majeur. LiCAP apporte son procédé propriétaire 'Activated Dry Electrode', qui améliore la performance et l'efficacité par rapport aux méthodes conventionnelles.
Nissan a démarré sa ligne pilote de batteries tout solide en janvier 2025 et vise le lancement de véhicules équipés de ces batteries d'ici l'exercice 2028.
