Nissan relève sa prévision de bénéfice d'exploitation pour 2025

Une voiture Nissan N6 de la Chine à Shanghai

Nissan ‌Motor a annoncé lundi qu'il prévoyait ​d'enregistrer un bénéfice d'exploitation de 50 milliards de yens (267,56 millions d'euros) pour son ​exercice clos en mars, un revirement par rapport ​à ses prévisions antérieures ⁠du constructeur automobile qui tablaient sur ‌une perte de 60 milliards de yens.

Le groupe japonais a expliqué ​que ‌ce bénéfice surprise s'expliquait par un ⁠gain exceptionnel lié à l'abrogation de la réglementation américaine sur les émissions, ⁠une amélioration ‌de la rentabilité et des effets ⁠de change favorables.

Nissan Motor a ‌également déclaré tabler désormais sur ⁠une perte nette de 550 milliards ⁠de yens ‌pour l'exercice fiscal, une amélioration par rapport ​à ses ‌prévisions antérieures de 650 milliards de yens.

Le constructeur a ajouté ​attendre un flux de trésorerie disponible de son activité automobile ⁠positif au second semestre de l'exercice 2025.

Il publiera ses résultats annuels le 13 mai.

(Rédigé par Mariko Katsumura et Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)