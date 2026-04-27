Nissan relève sa prévision de bénéfice d'exploitation pour 2025

Nissan Motor 7201.T a annoncé lundi qu'il prévoyait d'enregistrer un bénéfice d'exploitation de 50 milliards de yens (267,56 millions d'euros) pour son exercice clos en mars, un revirement par rapport à ses prévisions antérieures du constructeur automobile qui tablaient sur une perte de 60 milliards de yens.

Le groupe japonais a expliqué que ce bénéfice surprise s'expliquait par un gain exceptionnel lié à l'abrogation de la réglementation américaine sur les émissions, une amélioration de la rentabilité et des effets de change favorables.

Nissan Motor a également déclaré tabler désormais sur une perte nette de 550 milliards de yens pour l'exercice fiscal, une amélioration par rapport à ses prévisions antérieures de 650 milliards de yens.

Le constructeur a ajouté attendre un flux de trésorerie disponible de son activité automobile positif au second semestre de l'exercice 2025.

Il publiera ses résultats annuels le 13 mai.

(Rédigé par Mariko Katsumura et Daniel Leussink ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)