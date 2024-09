Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nissan: production de batterie LFP certifiée au Japon information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 11:56









(CercleFinance.com) - Nissan a annoncé que son développement et sa production en masse de batteries lithium-fer-phosphate (LFP) embarquées ont été certifiés au Japon par le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI).



En développant et en produisant en masse des batteries LFP, Nissan entend s'implanter au Japon en renforçant la chaîne d'approvisionnement des batteries de stockage et en promouvant l'utilisation de véhicules électriques équipés de batteries LFP.



Makoto Uchida, directeur général de Nissan, a déclaré : ' Nissan adoptera les batteries LFP pour répondre aux divers besoins des clients et proposer des véhicules électriques plus abordables. Les batteries, qui seront développées et produites en masse au Japon, seront installées dans des mini-véhicules électriques à partir de l'année fiscale 2028. Nous visons à établir une base pour les batteries LFP au Japon en tirant le meilleur parti de l'aide gouvernementale approuvée par le METI '.





