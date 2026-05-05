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Nissan prévoit de supprimer près de 10% des emplois en Europe, soit 900 postes
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 17:39

Nissan ‌a annoncé mardi son intention ​de supprimer 900 postes en Europe, soit 10% du total des ​effectifs du onstructeur automobile japonais dans la ​région, d'ici la ⁠fin de l'exercice fiscal en ‌cours.

Dans un communiqué, le groupe a précisé avoir entamé ​ce ‌mardi des discussions avec les ⁠salariés européens en vue de simplifier sa structure.

Les discussions portent ⁠sur une ‌fermeture partielle de l'entrepôt de ⁠Barcelone afin de passer ‌à un modèle de ⁠distribution piloté par des partenaires ⁠importation dans ‌marchés nordiques, selon le communiqué.

Nissan prévoit ​aussi ‌de regrouper la production de deux lignes en une ​seule dans son usine de Sunderland, au ⁠Royaume-Uni, selon le communiqué.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore, Gilles Gillaume à Paris et Joan Faus, Madrid, version française Coralie Lamarque, édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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