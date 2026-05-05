Nissan prévoit de supprimer près de 10% des emplois en Europe, soit 900 postes

Nissan 7201.T a annoncé mardi son intention de supprimer 900 postes en Europe, soit 10% du total des effectifs du onstructeur automobile japonais dans la région, d'ici la fin de l'exercice fiscal en cours.

Dans un communiqué, le groupe a précisé avoir entamé ce mardi des discussions avec les salariés européens en vue de simplifier sa structure.

Les discussions portent sur une fermeture partielle de l'entrepôt de Barcelone afin de passer à un modèle de distribution piloté par des partenaires importation dans marchés nordiques, selon le communiqué.

Nissan prévoit aussi de regrouper la production de deux lignes en une seule dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni, selon le communiqué.

(Rishabh Jaiswal à Bangalore, Gilles Gillaume à Paris et Joan Faus, Madrid, version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)