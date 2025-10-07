Nissan présente le Tekton, nouveau SUV conçu pour le segment C
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:35
Inspiré du Patrol, le Tekton combine 'design audacieux, robustesse et technologie avancée', assure le constructeur. Son style se distingue par un capot sculpté, des optiques en forme de C et une signature lumineuse arrière traversante.
Selon Alfonso Albaisa, Corporate Executive de Nissan Motor Co., le Tekton 'incarne le meilleur de l'ADN SUV de Nissan, conçu pour dominer et séduire les consommateurs modernes'. Pour Saurabh Vatsa, Managing Director de Nissan Motor India, ce modèle 'marquera le renouveau de la marque en Inde' et servira de pilier à sa future gamme.
