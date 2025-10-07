 Aller au contenu principal
Nissan présente le Tekton, nouveau SUV conçu pour le segment C
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 10:35

Nissan annonce le lancement du Tekton, un tout nouveau SUV conçu pour dynamiser le segment C, soit celui des monospaces compacts. Prévu pour 2026, ce modèle sera le second produit issu de la stratégie 'One Car, One World' de Nissan Motor India, développé avec Renault à Chennai pour le marché local et certains marchés internationaux.

Inspiré du Patrol, le Tekton combine 'design audacieux, robustesse et technologie avancée', assure le constructeur. Son style se distingue par un capot sculpté, des optiques en forme de C et une signature lumineuse arrière traversante.

Selon Alfonso Albaisa, Corporate Executive de Nissan Motor Co., le Tekton 'incarne le meilleur de l'ADN SUV de Nissan, conçu pour dominer et séduire les consommateurs modernes'. Pour Saurabh Vatsa, Managing Director de Nissan Motor India, ce modèle 'marquera le renouveau de la marque en Inde' et servira de pilier à sa future gamme.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

