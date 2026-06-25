Nissan-Les appels à un retour de Ghosn traduisent la colère des investisseurs, dit-il

par Samia Nakhoul

Selon l'ancien président-directeur général de Nissan 7201.T , Carlos Ghosn, les appels lancés par certains actionnaires en faveur de son retour traduisent leur profonde colère face à des années de plans de redressement infructueux, accusant la direction du constructeur automobile d'avoir dilapidé la valeur de l'entreprise et d'avoir perdu le cap depuis son éviction en 2018.

Dans un entretien accordé à Reuters, Carlos Ghosn a déclaré que les investisseurs en avaient "assez" après les échecs de trois dirigeants successifs à relancer l’entreprise. Lors de l’assemblée générale annuelle de Nissan mardi, le PDG Ivan Espinosa a dû faire face à la colère des actionnaires et à une proposition émanant d’au moins un investisseur visant à faire revenir Carlos Ghosn — une initiative qui a échoué, les actionnaires ayant massivement soutenu le conseil d’administration.

"C’est une réaction pleine de bon sens", a déclaré Carlos Ghosn. "On peut ressentir la colère et la frustration des actionnaires."

"ILS REGRETTENT SIMPLEMENT L'ÂGE D'OR"

Carlos Ghosn a dirigé Nissan pendant près de deux décennies et vit au Liban depuis qu’il a fui le Japon fin 2019. Il attendait alors son procès pour des accusations de malversations financières, qu’il nie, affirmant être la victime d’un complot ourdi par des dirigeants de Nissan et des responsables japonais.

Il a cité la chute du cours de l’action de Nissan, la baisse des ventes, les fermetures d’usines et les suppressions d’emplois comme preuves de ce qu’il a qualifié d’échec de la direction.

Carlos Ghosn a été largement salué pour avoir sauvé Nissan de la faillite après son sauvetage financier par le groupe français Renault RENA.PA en 1999. Il est devenu une figure nationale au Japon et l’un des dirigeants les plus connus au monde, même si cet héritage a ensuite été terni par de multiples allégations de malversations financières.

"Regardez les faits ; ils sont désastreux", a-t-il déclaré, soulignant la chute de 80% du cours de l’action Nissan depuis 2018, la baisse des ventes annuelles, passées de plus de cinq millions à environ trois millions de véhicules, ainsi que l’affaiblissement de la situation financière de l’entreprise.

En réponse aux questions de Reuters concernant les commentaires de Carlos Ghosn, Nissan a déclaré ne pas souhaiter s’exprimer sur des "remarques spéculatives". Le constructeur a dit progresser de manière constante dans la mise en œuvre de son plan de redressement, avoir dégagé un bénéfice d’exploitation au cours du dernier exercice financier et continuer de disposer de solides liquidités.

D'autres grands constructeurs automobiles, notamment Volkswagen VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI , ont également connu des difficultés ces dernières années en raison de la transition vers l'électrification et de la concurrence chinoise sur les prix.

Des analystes et certains en interne chez Nissan ont déclaré que Ghosn s’était trop concentré sur les volumes de vente plutôt que sur la rentabilité, conduisant Nissan à dépendre de prix plus bas et nuisant à sa marque.

Ivan Espinosa s’est quant à lui concentré sur la création de valeur, avec pour objectif d’augmenter le bénéfice par véhicule même si Nissan vend moins de voitures.

"Ils regrettent simplement l’âge d’or de Nissan", a déclaré James Hong, analyste chez Macquarie, à propos de la proposition des actionnaires. "Je ne suis pas sûr que cela ait beaucoup de sens sur le plan économique ni que ce soit une suggestion réaliste." Il a ajouté que le secteur avait considérablement évolué depuis l’ère Ghosn.

UNE STRATÉGIE TROP DÉFENSIVE

Carlos Ghosn a déclaré que le constructeur s’était enlisé dans un processus décisionnel lent et une stratégie trop défensive, se retirant des marchés au lieu d’affronter une concurrence de plus en plus intense.

A la question de savoir s’il envisagerait de conseiller à nouveau Nissan si les circonstances changeaient, Carlos Ghosn a répondu que des conseils ne suffiraient pas.

"Le seul poste permettant de sauver l’entreprise est celui de PDG", a-t-il déclaré. "Il faut que ce soit quelqu’un qui soit véritablement le décideur. Nissan est en situation d’urgence, et des décisions difficiles doivent être prises."

"S’il y a aujourd’hui une personne ou un profil capable d’y parvenir, c’est le mien", a-t-il ajouté. "Je ne dis pas cela par arrogance. Je le dis parce que ce sont les faits. Je l’ai déjà fait une fois. Je connais l’entreprise sous tous ses angles."

Carlos Ghosn a averti que si Nissan ne changeait pas de cap, elle risquait de devenir une petite filiale d’une entreprise plus grande, très probablement chinoise.

Il a comparé la situation de Nissan à la crise qui a précédé le sauvetage de Renault en 1999 — "mais avec moins d’espoir".

Carlos Ghosn, qui possède les nationalités française, libanaise et brésilienne, a déclaré qu’il regrettait d’avoir accepté un nouveau mandat à la tête de Renault en 2018 et qu’il aurait dû prendre sa retraite après avoir atteint ses objectifs au sein de l’alliance.

"C'était une grave erreur."

(Avec la participation de Daniel Leussink et Maki Shiraki à Tokyo.Rédigé par Samia Nakhoul. Version française Matthieu Huchet)