Nissan et Mitsubishi vont produire deux véhicules dans l'usine Renault Ampere de Douai
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 16:10

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé mardi la mise en œuvre de ses projets communs à l'usine Ampere de Douai (Nord), où seront notamment produites la nouvelle Nissan Micra et la Mitsubishi Eclipse Cross de nouvelle génération, dont les lancements sont prévus pour fin 2025.

La Mitsubishi Eclipse Cross de nouvelle génération, qui sera dévoilée le 17 septembre, sera le premier SUV entièrement électrique de la marque pour l'Europe et le premier véhicule Mitsubishi produit en France, précise un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,100 EUR Tradegate -0,71%
RENAULT
34,8800 EUR Euronext Paris +0,35%
