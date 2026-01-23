Nissan et Chery ont signé un accord pour la cession des actifs manufacturiers de Nissan Afrique du Sud
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 09:46
Dans le cadre de cet accord, Chery achètera les terrains, les bâtiments et les actifs associés aux installations Nissan, y compris son usine de tamponnage, à la mi-2026.
L'accord prévoit que la majorité des employés de Nissan à Rosslyn se verront proposer un emploi par Chery.
Après l'acquisition de l'usine par Chery, Nissan continuera à proposer des véhicules et des services aux clients sud-africains avec plusieurs lancements de nouveaux véhicules prévus pour l'exercice 2026, notamment le Nissan Tekton et le Nissan Patrol.
Jordi Vila, président de Nissan Afrique, a déclaré : " Grâce à cet accord, nous pouvons garantir un emploi pour la majorité de notre personnel, préservant ainsi les opportunités pour notre réseau de fournisseurs. Cette initiative garantit également que le site de Rosslyn continuera de contribuer au secteur automobile sud-africain. "
A lire aussi
-
La Russie a indiqué vendredi qu'elle exigeait toujours de Kiev un retrait de ses troupes de l'est de l'Ukraine pour régler le conflit, avant des pourparlers à Abou Dhabi entre responsables russes, ukrainiens et américains. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ... Lire la suite
-
To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris reste atone vendredi, la prudence restant de mise devant les déclarations du versatile président américain Donald Trump, malgré l'annonce d'un protocole d'accord sur le Groenland. Vers 10H30 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 se stabilisait ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * INTEL
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer