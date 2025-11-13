Nissan envisage le développement de véhicules avec Honda aux États-Unis, selon le Nikkei, qui cite le directeur général de Nissan

Nissan Motor 7201.T envisage de développer un véhicule et un groupe motopropulseur en commun avec Honda Motor 7267.T aux États-Unis, a déclaré Ivan Espinosa, directeur général de Nissan, au quotidien économique Nikkei jeudi.