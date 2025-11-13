 Aller au contenu principal
Nissan envisage le développement de véhicules avec Honda aux États-Unis, selon le Nikkei, qui cite le directeur général de Nissan
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nissan Motor 7201.T envisage de développer un véhicule et un groupe motopropulseur en commun avec Honda Motor 7267.T aux États-Unis, a déclaré Ivan Espinosa, directeur général de Nissan, au quotidien économique Nikkei jeudi.

Valeurs associées

NISSAN MOTOR CO
2,101 EUR Tradegate +4,55%
