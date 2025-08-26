Nissan: célèbre la fin de la production de la R35 GT-R information fournie par Cercle Finance • 26/08/2025 à 15:41









(Zonebourse.com) - Nissan célèbre aujourd'hui la fin de la production de la R35 GT-R, alors que l'assemblage pour le marché intérieur japonais - la dernière région de vente du modèle - se termine.



'Depuis son lancement en 2007, la R35 GT-R est devenue un symbole de performance et d'innovation, captivant les passionnés d'automobile et établissant des références dans le segment des voitures de sport hautes performances' indique le groupe.



Les travailleurs de l'usine Nissan de Tochigi, située à environ 100 km au nord de Tokyo se sont rassemblés pour célébrer la toute dernière unité qui sortait de la chaîne.



Au total, environ 48 000 unités ont été produites et vendues au cours du cycle de vie du modèle. Le dernier véhicule, une édition Premium T-Spec, fini en Midnight Purple, est destiné à un client au Japon.



Ivan Espinosa, président et chef de la direction de Nissan, a déclaré : ' Après 18 années, la R35 GT-R a laissé une marque durable dans l'histoire de l'automobile. Son héritage témoigne de la passion de notre équipe et de la fidélité de nos clients dans le monde entier'.







