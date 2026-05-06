NiSource revoit à la hausse ses prévisions de croissance annuelle grâce à la demande en électricité générée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - Le fournisseur d'énergie NiSource NI.N a revu à la hausse mercredi son taux de croissance annuel composé (TCAC) du bénéfice ajusté, après avoir légèrement dépassé son bénéfice du premier trimestre, grâce à une hausse de la demande en électricité liée aux centres de données spécialisés dans l'intelligence artificielle.

Selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), la hausse de la demande des centres de données devrait faire grimper la consommation d'électricité à des niveaux records en 2026.

* La société basée à Merrillville, dans l'Indiana, a annoncé un bénéfice trimestriel de 1,06 dollar par action, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,05 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* La société a relevé son taux de croissance annuel composé (TCAC) des bénéfices ajustés, le portant à une fourchette de 9 % à 10 %, contre une prévision antérieure de 8 % à 9 %.

* NiSource avait signé en avril un accord d'approvisionnement énergétique à long terme avec une filiale d'Alphabet GOOGL.O pour alimenter un grand centre de données dans le nord de l'Indiana.

* Le bénéfice net trimestriel de la société a augmenté de 10,2 % pour atteindre 509,6 millions de dollars.

* “Nous constatons l'impact de notre modèle GenCo grâce à une collaboration nouvelle et élargie avec Alphabet et Amazon, qui, ensemble, devraient générer environ 1,4 milliard de dollars de valeur pour les clients”, a déclaré le directeur général Lloyd Yates.

* Le fournisseur d'énergie a réaffirmé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, compris entre 2,02 et 2,07 dollars par action.

* La société dessert 3,3 millions de clients en gaz naturel dans six États via sa division Columbia Gas et 500 000 clients en électricité dans l'Indiana via sa filiale NIPSCO.