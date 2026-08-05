 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

NiSource recule après une baisse de son bénéfice trimestriel due à un lock-out et à la hausse des coûts d'exploitation
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 14:34
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de NiSource NI.N recule de 1,2% à 44 dollars en pré-ouverture

** Le groupe américain de services publics affiche une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, sous la pression d'un lock-out au sein de sa filiale NIPSCO, d'une activité cyclonique accrue et de la hausse des frais d'exploitation et de restructuration

** L'entreprise indique avoir supporté 21,4 millions de dollars de coûts liés à la continuité des activités, en raison du lock-out d'avril 2026

** La société indique que les coûts des matières premières restent élevés en raison des droits de douane, et que la forte demande, conjuguée à d’éventuels retards dans les projets, pourrait peser sur ses résultats financiers

** La société annonce un résultat net de 45,5 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 9 cents par action, contre 102,2 millions de dollars, soit 22 cents par action, un an plus tôt

** Les charges d'exploitation du deuxième trimestre ont bondi de 9,2% pour atteindre 1,1 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, le titre NI affichait une hausse de 6,6% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NISOURCE
43,290 USD NYSE -2,83%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 673,69 +0,08%
2CRSI
27,52 +7,75%
HAFFNER ENERGY
0,42 -5,19%
Pétrole Brent
79,64 +1,22%
BIOPHYTIS
0,046 +12,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank