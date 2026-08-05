NiSource recule après une baisse de son bénéfice trimestriel due à un lock-out et à la hausse des coûts d'exploitation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** L'action de NiSource NI.N recule de 1,2% à 44 dollars en pré-ouverture

** Le groupe américain de services publics affiche une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, sous la pression d'un lock-out au sein de sa filiale NIPSCO, d'une activité cyclonique accrue et de la hausse des frais d'exploitation et de restructuration

** L'entreprise indique avoir supporté 21,4 millions de dollars de coûts liés à la continuité des activités, en raison du lock-out d'avril 2026

** La société indique que les coûts des matières premières restent élevés en raison des droits de douane, et que la forte demande, conjuguée à d’éventuels retards dans les projets, pourrait peser sur ses résultats financiers

** La société annonce un résultat net de 45,5 millions de dollars au deuxième trimestre, soit 9 cents par action, contre 102,2 millions de dollars, soit 22 cents par action, un an plus tôt

** Les charges d'exploitation du deuxième trimestre ont bondi de 9,2% pour atteindre 1,1 milliard de dollars

** À la clôture d'hier, le titre NI affichait une hausse de 6,6% depuis le début de l'année