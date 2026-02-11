NiSource dépasse les estimations de bénéfices du quatrième trimestre et réaffirme ses prévisions pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NiSource NI.N a dépassé de peu les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mercredi, tout en réaffirmant ses prévisions de bénéfices pour 2026 et une solide feuille de route de dépenses d'investissement pour répondre à la demande croissante d'énergie commerciale, y compris des centres de données axés sur l'intelligence artificielle.

La demande massive de ces centres de données devrait porter la consommation d'énergie à des niveaux record en 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

En octobre, l'entreprise américaine d'électricité et de gaz a dévoilé des projets de dépenses d'investissement d'environ 28 milliards de dollars jusqu'en 2030, dont environ 7 milliards de dollars pour des infrastructures liées aux centres de données.

"Notre pipeline d'opportunités reste solide, ce qui nous positionne pour une croissance continue", a déclaré le directeur général Lloyd Yates.

NiSource prévoit un bénéfice ajusté par action de 2,02 à 2,07 dollars en 2026.

Entre-temps, la société basée à Merrillville, dans l'Indiana, a déclaré un bénéfice par action de 51 cents pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant de peu l'estimation moyenne des analystes de 50 cents, selon les données compilées par LSEG.

Elle a également dépassé les estimations de bénéfices pour 2025, avec un bénéfice net annuel de 905,2 millions de dollars, soit 1,90 $ par action, contre 798,6 millions de dollars, soit 1,75 $ par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient à un bénéfice net de 1,88 $ par action.

"L'année a été excellente, marquée par la conclusion d'un accord historique sur les centres de données avec Amazon et la mise en place d'une solution novatrice qui permet de reverser plus d'un milliard de dollars d'économies aux clients du commerce de détail de manière différenciée et percutante", a déclaré M. Yates.

L'accord avec Amazon AMZN.O , signé en novembre 2025, renforce la visibilité de la demande pour NiSource alors que les services publics se préparent à répondre aux besoins massifs en matière d'IA et d'informatique en nuage.

NiSource a également investi dans la modernisation du réseau et des infrastructures, visant à élargir sa base tarifaire réglementée.

La société dessert 3,3 millions de clients en gaz naturel à travers six États par le biais de sa division Columbia Gas et 500 000 clients en électricité dans l'Indiana par le biais de son unité NIPSCO.