Nippon Steel “n'est pas encore satisfait” des réformes menées par US Steel, selon le Nikkei

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Nippon Steel 5401.T a constaté des résultats positifs suite aux efforts visant à améliorer les opérations chez U.S. Steel, un an après son acquisition , mais n'est pas encore satisfait du rythme des réformes, a rapporté jeudi le journal Nikkei, citant le vice-président et directeur général adjoint du sidérurgiste.

“Nous constatons des améliorations, mais nous ne sommes pas encore satisfaits”, a déclaré Takahiro Mori, de Nippon Steel, au Nikkei lors d’un entretien.

M. Mori a indiqué que Nippon Steel avait identifié 260 domaines à améliorer chez U.S. Steel et qu’il mettait à profit son savoir-faire en matière de fabrication pour améliorer l’efficacité de la production.

Ni U.S. Steel ni Nippon Steel n’ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

M. Mori a indiqué au Nikkei que la société poursuivait ses projets de construction de nouvelles installations sidérurgiques aux États-Unis et évaluait actuellement les sites potentiels, tout en examinant les investissements dans l’usine Mon Valley Works, en Pennsylvanie, qui pourraient augmenter en raison de l’inflation, des besoins en équipements et des études environnementales.

Nippon Steel a finalisé l’acquisition d’U.S. Steel l’année dernière, à l’issue d’un examen réglementaire et après avoir pris des engagements liés à la sécurité nationale.