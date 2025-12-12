 Aller au contenu principal
Nippon Steel cible une production d'acier brut de 100 millions de tonnes à horizon 2030
information fournie par AOF 12/12/2025 à 15:36

(AOF) - Nippon Steel a dévoilé ce vendredi son plan stratégique à moyen et long terme à l’horizon 2030, en vue de poursuivre sa croissance et de devenir "le meilleur sidérurgiste doté de capacités de niveau mondial". Le groupe a pour objectif de générer un résultat opérationnel sous-jacent d'au moins 1 000 milliards de yens (environ 5,5 milliards d'euros). Il vise aussi une production d’acier brut d’au moins 100 millions de tonnes.

"Dans le cadre de ce plan, nous nous engageons à rétablir notre position de meilleur aciériste mondial en renforçant davantage la base de revenus de nos activités nationales au Japon et en mettant en œuvre une stratégie de croissance mondiale pour nos activités à l'étranger, en tenant compte d'un environnement commercial plus difficile", explique Nippon Steel.

Dans le détail, l’aciériste japonais, dans le cadre de ses opérations nationales, au-delà de poursuivre rigoureusement la compétitivité des coûts, envisage de développer des solutions complètes, renforcer sa compétitivité adaptée aux besoins de chaque demande et de chaque type de produit, et améliorer sa rentabilité dans les secteur, tels que l'automobile, les infrastructures (construction et génie civil), l'énergie et la construction navale.

"Augmenter drastiquement le profit"

En outre, dans le cadre de ses opérations à l'étranger, Nippon Steel envisager de réaliser des investissements en capital dans les zones clés que sont les Etats-Unis, l'Europe, l'Inde et la Thaïlande. Ce sont des régions prioritaires dans lesquelles le sidérurgiste japonais souhaite apporter son expertise technologique, son savoir-faire et renforcer son système de production d'acier intégré.

"Grâce à ces initiatives, nous visons à capter la demande pour une variété de produits sidérurgiques, allant de l'acier de haute qualité à l'acier de commodité (produits de base), afin d'augmenter drastiquement le profit", fait savoir Nippon Steel.

Pour y parvenir, le groupe japonais va allouer continuellement des ressources de R&D pour faire progresser le développement de technologies de pointe au niveau mondial, promouvoir la réforme opérationnelle et la rationalisation (streamlining) et renforcer la compétitivité de ses ressources humaines.

Ce plan à moyen et long terme émerge après l'officialisation de son rachat de son concurrent américain US Steel en juin dernier pour 14,9 milliards de dollars.

Cet accord prévoit environ 11 milliards de dollars de nouveaux investissements d'ici 2028, dont un investissement initial dans un projet entièrement nouveau qui serait achevé après 2028. Il comprend également des engagements en matière de gouvernance (notamment l'émission d'une action spécifique "golden share" au profit du gouvernement américain), de production nationale et de commerce.

L'accord permettra des investissements sans précédent dans la sidérurgie aux Etats-Unis, protégeant et créant plus de 100 000 emplois.

En plus du décret du président Trump approuvant ce rachat, les deux groupes de sidérurgie avaient aussi conclu un accord de sécurité nationale ("NSA" : National Security Agreement) avec le gouvernement américain.

