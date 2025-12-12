Wall Street ouvre mitigée, retour des doutes concernant l'IA

Un opérateur à la Bourse de New York le 10 décembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, la reprise des inquiétudes autour des niveaux de valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle (IA) plombant la tech, mais profitant aux autres secteurs.

Vers 15H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,25%, l'indice Nasdaq glissait de 0,59% et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,31%.

"Nous avons deux tendances opposées" avec d'un côté les valeurs de l'IA qui "sont sous pression" et de l'autre "une dynamique très forte dans de nombreux autres domaines", commente auprès de l'AFP Adam Sarhan, de 50 Park Investments.

Patrick O'Hare, de Briefing.com, note "un sentiment de déjà-vu" après la séance de la veille.

Comme jeudi, ce sont des résultats trimestriels mal accueillis par les investisseurs, cette fois de Broadcom, qui plombent les valeurs technologiques.

Le spécialiste des puces électroniques a pourtant fait mieux qu'escompté au quatrième trimestre de son exercice décalé, avec notamment un bénéfice net par action de 1,95 dollar (contre 1,86 attendu par les analystes).

Et l'entreprise a aussi revu à la hausse ses prévisions pour le trimestre en cours.

Mais les propos du patron de Broadcom, Hock Tan, assurant que la société dispose d'un carnet de commandes estimé à 73 milliards de dollars pour ses produits dédiés à l'IA ont crispé les investisseurs, qui s'attendaient à mieux.

Vers 15H00 GMT, le titre glissait de 9,18% à 369,06 dollars, soit une perte de plus de 150 milliards de dollars de capitalisation boursière.

"Le fait marquant de ce trimestre, qui touche à sa fin, est qu'il a remis en question la résilience de ces actions liées à l'IA", souligne Adam Sarhan, citant les déboires successifs de Palantir, Nvidia et Oracle.

L'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, qui a poussé la place américaine à des sommets ces deux dernières années, a été quelque peu entaché depuis la fin de l'été par les craintes autour des niveaux gigantesques de valorisation et le scepticisme sur la possibilité que les géants du secteur puissent rentabiliser assez rapidement leurs investissements.

Pour Adam Sarhan, "la bonne nouvelle est que (...) nous assistons à une forte rotation vers d'autres secteurs".

Le Dow Jones, qui rassemble des entreprises des secteurs plus traditionnels, continue ainsi d'être en hausse après son record de la veille.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans, évoluait autour de 4,18% vers 15H00 GMT, contre 4,16% à la clôture jeudi.

Ailleurs, à la cote, les entreprises spécialisées dans le cannabis étaient portées par un article du Washington Post assurant que le gouvernement américain pourrait assouplir les restrictions visant le développement et le commerce de cette substance.

Tilray Brands et Canopy Growth s'envolaient tous deux de plus de 26%.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica (+10,82% à 207,32 dollars), en difficulté depuis quelques mois, profitait de performances trimestrielles supérieures aux attentes et de l'annonce du départ de son patron.

Le distributeur de demi-gros Costco (-0,41% à 881,22 dollars) restait stable après la publication de ses performances financières, pourtant au-dessus des attentes.

