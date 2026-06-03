Nippon Paint et Sherwin-Williams renoncent à leur projet de rachat ; le cours de l'action AkzoNobel s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations d'un analyste aux paragraphes 3 et 6, des éléments de contexte au paragraphe 4 et des précisions tirées du communiqué d'AkzoNobel au paragraphe 5.) par Dimitri Rhodes

Nippon Paint 4612.T et Sherwin-Williams SHW.N ont annoncé mercredi avoir décidé de mettre fin à leurs efforts visant à acquérir conjointement le fabricant de peinture concurrent AkzoNobel AKZO.AS .

Les actions du fabricant de peinture Dulux ont chuté de plus de 20 % en début de séance après avoir été suspendues, et s'apprêtaient à connaître leur pire journée de cotation jamais enregistrée si les pertes se confirmaient.

"Beaucoup de gens ont peut-être pensé qu'une nouvelle offre de Sherwin-Williams et Nippon Paint allait être faite", a déclaré Sebastian Bray, analyste chez Berenberg. La décision des deux sociétés fait suite au rejet par AkzoNobel de leur offre publique d'achat en numéraire de 12,5 milliards d'euros (14,5 milliards de dollars) la semaine dernière, qui avait fait bondir de 20 % le cours de l'action de la société néerlandaise. AkzoNobel a déclaré mercredi dans un communiqué de presse que ses deux conseils d'administration continuaient à recommander à l'unanimité la fusion prévue avec le fabricant américain de revêtements Axalta.

"En fin de compte, la fusion avec Axalta semble désormais être l'issue la plus probable", a déclaré M. Bray.

(1 $ = 0,8610 €)