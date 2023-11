NIO : faut-il investir dans les actions NIO ?

(Crédits photo : Freepik / use6702302 - )

Café de la Bourse se penche sur NIO, le pionnier chinois de la mobilité électrique. Découvrez notre analyse sur la mission de l'entreprise, ses activités, sa performance financière, et les perspectives de l'action NIO en Bourse. Est-ce le moment de trader ou d'investir en Bourse dans l'action NIO ?

Qui est NIO ?

NIO s'est donné pour mission de « redéfinir l'expérience automobile en proposant des véhicules électriques innovants et des solutions de mobilité avancées ». L'entreprise NIO aspire à être un chef de file mondial dans l'industrie de l'électromobilité, en offrant des produits et des services qui repoussent les limites de la technologie.

L'innovation technologique

NIO investit massivement dans la recherche et le développement pour rester à la pointe de l'innovation. L'entreprise NIO est reconnue pour ses avancées dans les technologies de batteries, la conduite autonome et les systèmes de gestion intelligente des véhicules électriques.

Collaboration et ouverture

NIO adopte une approche collaborative en travaillant avec des partenaires du monde entier. La coopération avec d'autres acteurs de l'industrie et des experts externes est essentielle pour stimuler l'innovation et favoriser la croissance du secteur de l'électromobilité. NIO a travaillé en étroite collaboration avec des fournisseurs de batteries renommés, tant en Chine qu'à l'étranger, pour améliorer continuellement la performance et l'efficacité de ses batteries. Cette ouverture à la collaboration internationale a permis à NIO de bénéficier des avancées technologiques mondiales tout en contribuant à l'évolution de l'industrie de l'électromobilité.

Durabilité et accessibilité

NIO s'engage à rendre la mobilité électrique accessible à tous. L'entreprise NIO vise à réduire l'empreinte carbone en proposant des solutions de transport écologiques, tout en travaillant à rendre ses véhicules plus abordables pour un public plus large. En offrant des plans de financement flexibles et compétitifs, l'entreprise cherche à éliminer les barrières financières qui pourraient dissuader certains clients d'adopter la mobilité électrique.

Quelle est la stratégie de NIO pour dominer le marché de l'électromobilité ?

Expansion géographique et croissance

NIO aspire à étendre sa présence sur les marchés existants tout en explorant de nouvelles opportunités à l'échelle mondiale. L'entreprise mise sur la croissance continue de la demande pour les véhicules électriques. Un exemple frappant est l'ouverture de « NIO Houses » dans des villes internationales clés. Ces espaces multifonctionnels servent de salles d'exposition, de centres de service et de points de recharge, offrant une présence physique aux clients potentiels en dehors de la Chine.

Innovation continue

L'innovation reste au cœur de la stratégie de NIO. En investissant dans de nouvelles technologies et en améliorant constamment ses produits, l'entreprise vise à rester en tête de la course à l'électromobilité. NIO s'est déjà distingué par ses innovations importantes : la batterie NIO Power, le système de conduite autonome NIO Pilot, ou encore son système de recharge de batteries.

Impact sociétal positif

NIO s'engage à avoir un impact positif sur la société en contribuant à la transition vers une mobilité plus durable. Cela se reflète dans son approche éthique et responsable envers l'environnement et la communauté. Le programme « Blue Sky Lab » de NIO est axé sur la sensibilisation à la protection de l'environnement et l'éducation sur la mobilité durable auprès des communautés locales. En investissant dans des projets éducatifs et environnementaux, NIO cherche à jouer un rôle actif dans la construction d'un avenir plus durable et éclairé pour les générations futures.

Quelles sont les forces et faiblesses de NIO ?

Café de la Bourse

Quelles sont les activités de NIO ?

NIO, souvent comparé à Tesla, est un acteur majeur de l'industrie chinoise de l'électromobilité. Ses principales activités comprennent :

Véhicules électriques innovants

NIO s'impose comme un acteur majeur dans la conception et la production de véhicules électriques innovants. À travers ses modèles emblématiques tels que l'ES6 et l'ES8, l'entreprise NIO s'est taillé une place de choix sur le marché en offrant des voitures électriques haut de gamme. Ces véhicules se distinguent par leurs performances impressionnantes, leurs technologies avancées, et leur autonomie considérable, contribuant ainsi à la révolution de la mobilité électrique en Chine. Cette activité concentre la quasi-totalité du chiffre d'affaires (plus de 90 %).

Services de recharge et de gestion de flotte

NIO ne se limite pas à la conception de véhicules, mais propose également des solutions complètes pour soutenir l'écosystème des véhicules électriques. L'entreprise a développé un réseau de stations de recharge rapide, les « Power Swap Stations », offrant aux conducteurs une expérience de recharge rapide et pratique. De plus, NIO propose des services de gestion de flotte, facilitant l'intégration de ses véhicules électriques dans les parcs automobiles des entreprises.

Analyse fondamentale de l'action NIO

NIO a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre se terminant le 30 juin 2023 le 29 août dernier.

« NIO a livré 23 520 véhicules au cours du deuxième trimestre 2023. En juillet 2023, NIO a livré 20 462 véhicules, ce qui représente une augmentation de 103,6 % en glissement annuel, ce qui a propulsé NIO à la première place du marché chinois des véhicules électriques haut de gamme”, a déclaré William Bin Li, fondateur, président et directeur général de NIO.

Livraison de véhicules en baisse

Les livraisons de véhicules se sont élevées à 23 520 au deuxième trimestre 2023, dont 10 492 SUV premium smart electric et 13 028 berlines premium smart electric, soit une baisse de 6,1 % par rapport au deuxième trimestre 2022, et une baisse de 24,2 % par rapport au premier trimestre 2023.

Chiffre d'affaires NIO en baisse de 24,9 %

Les ventes de véhicules se sont élevées à 7 185,2 millions RMB (990,9 millions USD) au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 24,9 % par rapport au deuxième trimestre 2022 et de 22,1 % par rapport au premier trimestre 2023. Le chiffre d'affaires NIO total s'est élevé à 8 771,7 millions RMB (1 209,7 millions USD) au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 14,8 % par rapport au deuxième trimestre 2022 et une baisse de 17,8 % par rapport au premier trimestre 2023.

Marge brute de 87 millions de RMB (12 millions USD)

La marge brute de NIO s'est élevée à 87,0 millions RMB (12,0 millions USD) au deuxième trimestre 2023, soit une baisse de 93,5 % par rapport au deuxième trimestre 2022 et une baisse de 46,4 % par rapport au premier trimestre 2023.

Perte d'exploitation de – 6 074,1 millions RMB

La perte d'exploitation de NIO s'est élevée à – 6 074,1 millions RMB (837,7 millions USD) au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 113,5 % par rapport au deuxième trimestre 2022 et une augmentation de 18,8 % par rapport au premier trimestre 2023.

Perte nette de – 6 055,8 millions RMB

La perte nette de NIO s'est élevée à – 6 055,8 millions RMB (835,1 millions USD) au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 119,6 % par rapport au deuxième trimestre 2022 et une augmentation de 27,8 % par rapport au premier trimestre 2023.

Situation de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie de NIO s'élevaient à 31,5 milliards RMB (4,3 milliards USD) au 30 juin 2023.

Analyse technique de l'action NIO

Analyse graphique du cours de l'action NIO en Bourse

Café de la Bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action NIO

Sur les 12 derniers mois, l'action NIO est en baisse de 24,8 %. Le titre NIO est particulièrement volatil – caractéristique des actions technologiques à tendance spéculative – sur la période, où il est passé du simple au double entre son plus bas annuel à 7 USD et son plus haut annuel à 16 USD. Ces deux derniers niveaux forment des zones de support (en rouge sur le graphique) et des zones de résistance (en bleu sur le graphique).

Le cours de l'action NIO évolue aujourd'hui près de sa résistance basse et dans un couloir baissier (en gris sur le graphique), menaçant de casser le niveau des 7 USD à la baisse. La tendance à moyen terme de l'action NIO est négative avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance à court terme de l'action NIO est négative également avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est négative et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en zone neutre.

Notre avis sur l'action NIO

Nio se différencie de ses concurrents par un réseau de stations d'échange de batteries, qui permet à ses conducteurs d'échanger rapidement leurs batteries épuisées contre des batteries pleinement chargées. L'entreprise a considérablement augmenté ses livraisons au cours des cinq dernières années, mais elle a subi un ralentissement en 2022 en raison des fermetures intermittentes liées au COVID en Chine et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le ralentissement de la croissance des ventes de NIO et l'aggravation de ses pertes au dernier trimestre ont fait fuir les investisseurs.

L'action NIO se négocie actuellement au même niveau que les prévisions de ventes de cette année, ce qui semble très bon marché. En comparaison, son concurrent Li Auto se négocie à deux fois les ventes de cette année et Tesla se négocie à huit fois les ventes de cette année. Par conséquent, NIO peut paraître sous-évaluée en Bourse par rapport à ses pairs du secteur, mais elle n'atteindra probablement pas une valorisation plus élevée tant que ses livraisons ne se stabiliseront pas, que ses marges sur les véhicules ne s'amélioreront pas et qu'elle ne réduira pas de manière significative ses pertes d'exploitation. En d'autres termes, les investisseurs devraient — pour l'instant — se tenir à l'écart de l'action NIO et privilégier d'autres valeurs de croissance. Les traders pourront profiter de la volatilité de l'action NIO en Bourse.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse