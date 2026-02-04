Nintendo dévisse de 11% en Bourse, résultats décevants et pénurie de puces pèsent

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo a dévissé de 11% mercredi à la Bourse de Tokyo, au lendemain de résultats trimestriels jugés décevants et sur fond d'inquiétude sur sa rentabilité face à la pénurie de puces-mémoire.

Certes, le groupe nippon a vu son bénéfice net bondir de 51% sur les neuf premiers mois de l'exercice décalé 2025-2026, dopé par le démarrage en fanfare de sa nouvelle console Switch 2: lancée en juin, cette console hybride s'est déjà écoulée à 17,37 millions d'unités.

Mais le bénéfice d'exploitation a gonflé moins qu'attendu (+23%) au troisième trimestre (octobre-décembre) et ses ventes ont été inférieures aux anticipations, selon les calculs de Bloomberg. Et Nintendo n'a pas révisé ses prévisions pour l'exercice en cours, qui se conclura fin mars.

Conséquence: l'action a dévissé dès l'ouverture et terminé en chute de 10,98% à 8.973 yens.

"Bien que ces résultats, inférieurs aux attentes, puissent être attribués à l'augmentation plus rapide que prévu des coûts, la nouvelle console Switch 2 ne vend finalement pas autant de logiciels que sa grande sœur", a commenté Amir Anvarzadeh, analyste d'Asymmetric Advisors.

"Nintendo semblait être en difficulté depuis le lancement précipité de la Switch 2, sans suffisamment de titres incontournables pour la soutenir. Certains de ses jeux se sont avérés étrangement moins immersifs, comme si le groupe n'avait pas eu le temps de les peaufiner", poursuit-il.

"De récentes enquêtes menées aux États-Unis suggèrent que les joueurs, toutes consoles et plateformes confondues, n'achètent en moyenne pas plus de deux titres par an (...) Or, ce qui est désormais crucial pour Nintendo, c'est de vendre davantage de jeux", conclut Amir Anvarzadeh.

Au-delà de "Mario Kart World" et "Légendes Pokémon", sortis en 2025, l'absence de nouveaux jeux majeurs développés par Nintendo pour la Switch 2 dans les prochains mois risque de freiner la croissance, avait aussi indiqué à l'AFP Krysta Yang, du podcast Kit and Krysta, spécialiste du groupe.

La Switch 2 elle-même connaît une "diffusion sans problème", mais "les investisseurs se concentrent à nouveau sur les risques de détérioration de la rentabilité de la console à partir du prochain exercice fiscal", avertit pour sa part Tokiya Baba, analyste de Citigroup.

Ainsi, Nintendo est confronté à une pénurie croissante de puces-mémoires, provoquée par la demande effrénée liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, et à même de rogner les marges déjà limitées sur la Switch 2.

Les prix des micropuces mémoire ont explosé, les fabricants se concentrant sur la satisfaction de la demande colossale des centres de données d'IA.

"A partir du prochain exercice, si cette hausse des prix (des puces) se prolonge plus longtemps, elle pourrait potentiellement peser sur notre rentabilité", a reconnu dans une conférence suivant les résultats le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, cité par Bloomberg.