Ninety One n’échappe pas à une baisse d’encours

(NEWSManagers.com) - Henrik du Toit, directeur général de la société de gestion Ninety One, « anticipe » la persistance de conditions de marché difficiles dans un avenir proche. Le gestionnaire d’actifs coté à Johannesburg et à Londres n’a pas échappé à la dégradation de l’environnement de marché sur le plan international. Sur les six derniers mois, Ninety One a connu une baisse d’encours de 8%, ressortant à 132,3 milliards de livres fin septembre, selon un point intermédiaire publié par la société ce mardi. La décollecte a atteint 3,2 milliards de livres sur la période dont 2,2 milliards sur les fonds actions et 825 millions sur les fonds multi-actifs. Ces sorties proviennent majoritairement des clients institutionnels de la région Asie-Pacifique (Moyen-Orient inclus).