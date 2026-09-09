Nina Arquint nommée à la tête de la région EMEA chez Allianz Commercial

Allianz Commercial fait part de la nomination de Nina Arquint en tant que nouvelle présidente pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) d'Allianz Commercial et d'Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), à compter du 1er avril 2027, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Nina Arquint rejoindra le conseil d'administration d'AGCS et rendra compte à Thomas Lillelund, PDG d'Allianz Commercial. Elle sera en charge des activités "Grandes Entreprises" et "Moyennes Entreprises" d'Allianz Commercial en EMEA et travaillera en étroite collaboration avec les directeurs généraux des pays de la région.

"C'est une professionnelle chevronnée du secteur de l'assurance qui allie une vaste expérience en matière de direction et une connaissance approfondie du marché dans toute la région EMEA à une expérience avérée dans la mise en oeuvre d'une croissance durable et d'une transformation de l'entreprise", commente Thomas Lillelund.

Avant de rejoindre l'assureur allemand, Nina Arquint occupait depuis juin 2025 le poste de directrice générale de Swiss Re Corporate Solutions pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Auparavant, elle était directrice générale de Swiss Re Corporate Solutions pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA) depuis début 2023.