Nikkei : une pause de -0,45% après un rallye de 8% depuis le 1er janvier
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 09:58
Tokyo connaissait une des plus fortes hausses de son histoire dans un contexte de franchissement de plus hauts absolus, avec un enchainement de 2 "gaps" à la hausse, au dessus de 51.986 puis 53.814... sans oublier celui des 50.534 du 2 janvier pour bien démarrer l'année.
Le "gap" des 53.814 est refermé avec un "plus bas" en séance de 53.709 mais la tendance haussière n'est pas invalidée : le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).
