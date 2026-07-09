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Nikkei : un rebond bienvenu malgré la guerre qui reprend
information fournie par Zonebourse•09/07/2026 à 09:10
De façon assez surprenante, après une clôture "au plus bas" la veille, le Nikkei rebondit de 1,38% à 67.743.
Le Nikkei reste bien ancré sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.
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Fallait-il laisser l'arme à Ankara? L'emporter avec soi? Ou l'offrir à un musée? Les dirigeants des pays de l'Otan se sont retrouvés dans l'embarras après le cadeau remis par le président turc à l'issue de leur sommet annuel: un revolver, avec six munitions. Le ...
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Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, était l'invitée de l'émission Ecorama spéciale Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le stress hydrique après la canicule, les risques ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•09.07.2026•14:55•
L'euro numérique constituerait une alternative européenne aux systèmes de paiement électroniques gérés par des opérateurs privés pour la plupart américains, comme Visa, Mastercard et American Express, mais aussi PayPal, Apple Pay ou Google Pay. Un pas de plus vers ...
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information fournie par Zonebourse•09.07.2026•14:42•
Le groupe d'armement allemand franchit une nouvelle étape dans le développement des capacités de défense de la Bundeswehr avec un programme dont la mise en service est prévue en 2029. Rheinmetall rapporte avoir été retenu, aux côtés de MBDA Deutschland, pour développer ...
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