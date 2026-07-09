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Nikkei : un rebond bienvenu malgré la guerre qui reprend
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 09:10

De façon assez surprenante, après une clôture "au plus bas" la veille, le Nikkei rebondit de 1,38% à 67.743.

Le Nikkei reste bien ancré sous l'ex-support court terme des 68 400 (ex zénith du 3 juin) : le prochain objectif demeure le comblement du "gap" des 64 400 du 11 juin.

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