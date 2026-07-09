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Défense aérienne : la Suède et l'Allemagne veulent renforcer leur coopération et signent une "lettre d’intention"
information fournie par Boursorama avec Media Services 09/07/2026 à 10:36

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, en Pologne le 29 juin 2026. ( AFP / MARCIN GADOMSKI )

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, en Pologne le 29 juin 2026. ( AFP / MARCIN GADOMSKI )

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, a précisé que l'Allemagne, ainsi que d'autres pays, manifestaient de l'intérêt pour l'avion de chasse Gripen, du groupe de défense suédois Saab.

Plus forts ensemble. Mercredi 8 juillet, la Suède a annoncé qu’elle allait renforcer sa collaboration avec l’Allemagne en matière de défense aérienne, notamment dans le domaine du développement de systèmes sans pilote.

Le ministre suédois de la Défense, Pal Jonson, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse, a annoncé avoir signé avec son homologue allemand, Boris Pistorius, une "lettre d’intention visant à approfondir la coopération dans le domaine de la défense aérienne". Les deux ministres ont signé cet accord lors du sommet de l'OTAN qui s'est tenu mardi 7 et mercredi 8 juillet à Ankara. "Par exemple, nous examinons la possibilité pour la Suède et l’Allemagne d’approfondir leur coopération en matière de systèmes sans pilote", a détaillé Pal Jonson aux journalistes dans la capitale turque.

Il a également assuré que l'Allemagne, ainsi que d'autres pays, manifestaient de l'intérêt pour l'avion de chasse Gripen, du groupe de défense suédois Saab. "Cela s'explique par le fait que nous sommes l'un des deux seuls pays d'Europe, avec la France, capables de produire et de développer de nouveaux avions de chasse", a-t-il précisé. Fin juin, l’Ukraine a signé un contrat avec la Suède pour l’acquisition de 16 avions de combat Gripen E de dernière génération.

5 commentaires

  • 11:04

    Et Dassault a du mal a lutter tout seul contre des centaines de Milliards d'euros que GR peut mettre dans la defense. Ils ont budget illimité. La vassalite de GR sera aussi un pb pour la Suede. Des pourparlers d'accord, c'est une chose, un aeronef de point, developpé, fabricable avec accord sur qui possede les technos clés, qui peut le vendre et avec quelles autorisations, c'est autre chose

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