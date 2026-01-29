 Aller au contenu principal
Nikkei : seconde séance de consolidation à l'horizontal ( 0,03% après 0,05%)
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 09:27

Nikkei, conforté par le repli du Yen mercredi soir, finit pour la 2ème séance consécutive in extremis dans le vert, sur un gain symbolique de 0,03% à 53.375 (contre 53.358 la veille) mais parvient en intraday à combler le "gap" baissier ouvert lundi sous 53.603Ps (zénith du jour à 53.742).
L'ébauche de double-top sous 54.340/54.000 constitue toujours un risque de correction et le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 51.887 du 11 janvier puis celui des 50.534 du 2 janvier.
Si les acheteurs reprenaient durablement la main (ce que le récent krach obligataire et les 5% du Yen face au $ rend improbable), le prochain objectif à la hausse se situerait vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts).

