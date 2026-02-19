Nikkei : seconde hausse, d'ampleur limitée, après test des 57.700
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 11:28
Le Nikkei n'est apparemment pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
En cas de refranchissement des 58.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)
A lire aussi
-
Trois nuits en détention pour une coupe à l'occidentale: un barbier afghan raconte avoir récemment subi, comme d'autres, l'application de plus en plus stricte des codes de "vertu" imposés aux hommes par les autorités talibanes. En janvier, le ministre pour la Propagation ... Lire la suite
-
Airbus , représentant l’Allemagne et l’Espagne dans le projet européen Scaf, a ouvert la porte à une solution à deux avions de combat, alors que le programme reste bloqué depuis des mois sur fond de tensions industrielles avec le français Dassault. "Si nos clients ... Lire la suite
-
IA : le patron d'Open AI évoque l'idée d'une agence internationale face au besoin "urgent" de régulation
"Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide", a estimé Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi. Y aura-t-il l'équivalent de l'AIEA pour ... Lire la suite
-
Violences: les agents de sûreté SNCF et RATP bientôt autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques
Quelques centaines d'agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. L'utilisation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer