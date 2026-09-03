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Nikkei : se stabilise (-0,17%) après les -2,85% de la veille
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 10:22
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Le rendement du "10 ans" japonais retombe sous la barre symbolique des 3,00% (jusqu'à 3,002% ce matin, 2,95% au final, la bourse de Tokyo s'effrite de -0,17% vers 64 214.

Le Nikkei a effectué hier le comblement du "gap" des 64 240 du 4 août : un rebond est possible mais le mouvement de correction devrait se solder par le test du support oblique court terme des 63 900 (issu du plancher des 51 000 du 31 mars).

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