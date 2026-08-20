 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nikkei : salue la détente des taux par un rebond de 1,35% à 66.215Pts
information fournie par Zonebourse 20/08/2026 à 09:51
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Après une chute de -5,7% en 2 séances pour cause de tension des taux, une nette détente du "10 ans" en 48H, de 2,95 vers 2,85% permet au Nikkei de rebondir de 1,35% vers 66.215Pts.

L'indice se repositionne ainsi un peu au-dessus du palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août mais le cycle de correction entamé en début de semaine semble plaider pour le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,123 -6,82%
HAFFNER ENERGY
0,559 -12,79%
CAC 40
8 480,03 -0,26%
VALNEVA
3,051 +5,21%
Pétrole Brent
94,04 +2,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank