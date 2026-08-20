Nikkei : salue la détente des taux par un rebond de 1,35% à 66.215Pts

Après une chute de -5,7% en 2 séances pour cause de tension des taux, une nette détente du "10 ans" en 48H, de 2,95 vers 2,85% permet au Nikkei de rebondir de 1,35% vers 66.215Pts.

L'indice se repositionne ainsi un peu au-dessus du palier de soutien des 66.000 du 5 au 7 août mais le cycle de correction entamé en début de semaine semble plaider pour le comblement du "gap" des 64.240 du 4 août.