Le nikkei ricoche sous 68.050, -1,36% à 67.470 et reperd un peu plus de la moitié des 2,5% gagnés la veille (un nouveau record de clôture à 68,402Pts et plus haut absolu à 68.786Pts en séance) : l'indice pourrait revenir combler le "gap" des 66.748Pts du 2 juin puis revenir s'appuyer sur la zone des 65.150Pts.

Le Nikkei avait franchi le cap des 36% annuel et retombe à 34% depuis le 1er janvier,

Le Nikkei a également vu sa capitalisation multipliée par 2,2 depuis le 7 avril 2025, le doublement le plus rapide depuis 20 ans.