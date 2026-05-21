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Nikkei : reprend jusqu'à 4% en séance suite aux C.A de Nvidia
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 09:46

Spectaculaire rebond de Tokyo au lendemain des trimestriels de Nvidia dont la hausse de l'activité et les anticipations historiques au niveau de la demande font exploser le secteur des semiconducteurs au sein du Nikkei : l'indice s'envole de 3,14% à 61.684 et efface d'un coup plus de la moitié de ses pertes depuis le zénith des 63.800 du 14 mai (avec un plancher de 59.292 établi la veille, au niveau de l'ex-record absolu intraday du 27 février, veille de la guerre dans le Golfe).

Le Nikkei a même affiché plus de 4% de gain en intraday à 62.043Pts et il ne semble plus y avoir de résistance crédible avant un retracement du zénith des 63.272Pts du 13 mai.

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