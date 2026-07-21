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Nikkei : reprend 3,25% à 66 230Pts
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 10:22

Après la grosse alerte baissière sous 64 000 (ex support du 8 juin) pour aller chercher un "plus bas" à 62 704Pts ce vendredi 17/07, le Nikkei se ressaisit de 3,25% à 66 230Pts, c'est à dire au niveau du plus bas niveau testé le 14 juillet.

La tendance demeure à la consolidation et le prochain objectif à la baisse reste le retracement du plancher des 59 300 de fin avril.

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