Nikkei : reprend 1% à 57.143
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:00

Le Nikkei met fin à quatre séances de repli à Tokyo.et reprend 1% à 57.143, après moins de 2% reperdu d'un mardi sur l'autre, autrement dit moins de un tiers des gains post-législatives effacés.

Le Nikkei n'est apparemment pas prêt de refermer son énorme "gap d'évasion" entre 54.253 et 55.018 du 6/9 février.
En cas de refranchissement des 57.200 puis des 58.000, l'objectif redeviendrait "vers 'infini et au-delà" : les 60.000 restent largement accessibles avant la fin de l'année fiscale (31 mars)

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

