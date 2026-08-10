Nikkei: repart de l'avant, 2,1% vers 66 970

Après 2 séances de consolidation sous 66.300, le Nikkei se ressaisit de 2,1% à 66 970Pts, c'est à dire au niveau plancher testé du 8 juillet au 17 juillet.

Le Nikkei surperforme largement le Topix qui ne grappille que 0,6% (3 fois moins de terrain repris) et devrait bientôt affronter les 68.400, résistance remontant au 3 juin dernier.