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Nikkei : record absolu initial à 63.385 avant rechute de 0,45% au final
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 08:49

Le comportement de Tokyo semble de plus en plus calqué sur celui de Wall Street : grâce à la "tech", le Nikkei vole de records en records malgré les nouvelles tensions dans le Golfe Persique et le bond de 5$ du baril de pétrole depuis vendredi (le "WTI" repasse la barre symbolique des 100$).

Le Nikkei parvient à inscrire un nouveau zénith à 63.385 en matinée (avant de rechuter au final de 0,45% vers 62.418) malgré l'échec de tout projet de réouverture du détroit d'Ormuz, dont le Japon reste très dépendant énergétiquement, comme un défi aux pénuries et à l'inflation : plus l'avenir s'annonce compliqué, plus Tokyo se sent pousser des ailes.
Le Nikkei affiche toujours un score fleuve de 24,2% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.

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