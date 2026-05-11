Nikkei : record absolu initial à 63.385 avant rechute de 0,45% au final
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 08:49
Le Nikkei parvient à inscrire un nouveau zénith à 63.385 en matinée (avant de rechuter au final de 0,45% vers 62.418) malgré l'échec de tout projet de réouverture du détroit d'Ormuz, dont le Japon reste très dépendant énergétiquement, comme un défi aux pénuries et à l'inflation : plus l'avenir s'annonce compliqué, plus Tokyo se sent pousser des ailes.
Le Nikkei affiche toujours un score fleuve de 24,2% depuis le 1er janvier (soit une pente de 75% en annualisé) mais l'indice devra un jour ou l'autre revenir combler le "gap" des 59.706Pts du 1er mai.
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