Nikkei : rechute sous les 41.900

(Zonebourse.com) - Le Nikkei (-1%) rechute sous les 41.900 (ex-zénith du 24 juillet) et enfonce le récent support des 42.190 : l'indice va maintenant venir combler le 'gap' des 41.164 du 7 août et pourrait dans la foulée tester le support oblique moyen terme des 40.800.





