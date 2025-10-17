 Aller au contenu principal
Nikkei : rechute de -1,44%, bilan hebdo repasse négatif de -0,7%
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 09:22

La bourse de Tokyo subit le contrecoup des tensions géopolitiques internationales et de la rechute inattendue de Wall Street jeudi soir: l'indice Nikkei lâche -1,45% vers 47.582, et ce fait basculer le bilan hebdo dans le rouge (-0,7%) alors que des records absolus semblaient promis pour cette séance des '3 sorcières'.
Le Nikkei avait inscrit la veille sa seconde meilleure clôture de l'histoire et tutoyé son record absolu à 0,7% près.
Cela pourrait s'apparenter à un double-sommet 'en pince' et ce scénario serait confirmé en cas de clôture sous 46.800, avec comme 1er objectif le comblement du 'gap' des 45.778 du 3 octobre

