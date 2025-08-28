Nikkei : rebondit de +0,75% vers 42.840, ignore tension des taux longs information fournie par Cercle Finance • 28/08/2025 à 08:59









(Zonebourse.com) - Après un timide rebond la veille, le Nikkei enchaine avec une seconde séance de hausse, de +0,75% vers 42.840Pts, ce qui referme le 'gap' des 42.681.

L'indice phare n'a plus tant de chemin à accomplir pour retracer le zénith des 43.714Pts du 18 août... mais la tension des taux longs qui battent de nouveaux record historiques au Japon pourrait s'opposer au retracement des récents sommets





