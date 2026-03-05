 Aller au contenu principal
Nikkei : rebond impulsif à l'ouverture, reperd la moitié de ses gains au final
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:24

L'embrasement au Proche Orient a commencé à déstabiliser sérieusement Tokyo au bout de 48H : le Nikkei corrigeait soudainement jusqu'à -5% en intraday (53.618) mercredi et de -3,6% à 54.245 au final.
Avec l'espoir de "contacts secrets" irano-américains (démentis par Téhéran) en vue d'un arrêt des combats, le Nikkei rebondit de 1,9% vers 55.278 (ce qui efface juste la moitié des pertes de la veille.
La séance a été volatile puisque l'indice a fluctué entre 54.910 et 56 620 (soit 3,7%): le "gap" des 56.091 du 3 mars a ainsi été refermé dès l'ouverture.

Le Nikkei ne menace pas encore les 54.000 (support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025) mais si cela survenait, le prochain objectif serait la fermeture du "gap" des 51987 du 12 janvier.

