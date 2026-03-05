Nikkei : rebond impulsif à l'ouverture, reperd la moitié de ses gains au final
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 09:24
Avec l'espoir de "contacts secrets" irano-américains (démentis par Téhéran) en vue d'un arrêt des combats, le Nikkei rebondit de 1,9% vers 55.278 (ce qui efface juste la moitié des pertes de la veille.
La séance a été volatile puisque l'indice a fluctué entre 54.910 et 56 620 (soit 3,7%): le "gap" des 56.091 du 3 mars a ainsi été refermé dès l'ouverture.
Le Nikkei ne menace pas encore les 54.000 (support oblique long terme, issu du plancher des 31.000 du 7 avril 2025) mais si cela survenait, le prochain objectif serait la fermeture du "gap" des 51987 du 12 janvier.
A lire aussi
-
Le Sénat américain a rejeté mercredi une résolution visant à limiter les pouvoirs de Donald Trump dans la guerre contre l'Iran, en raison du soutien de la majorité républicaine pour l'opération américano-israélienne. Fin janvier, avant même le déclenchement du ... Lire la suite
-
La start-up japonaise Space One, qui ambitionne de devenir la première entreprise privée du pays à placer un satellite en orbite, a subi un troisième échec jeudi après avoir dû interrompre le lancement de sa fusée spatiale quelques secondes après le décollage. ... Lire la suite
-
Décorant leurs soldats de guirlandes colorées, des centaines d'Afghans se sont rassemblés dans les provinces frontalières avec le Pakistan pour dénoncer les morts parmi les civils et manifester leur soutien aux troupes talibanes. Après des mois d'accrochages, les ... Lire la suite
-
Mines: le Chili engage des poursuites contre Eramet, accusé d'"entraver" un projet d'extraction de lithium
Le Chili a engagé des poursuites judiciaires contre le groupe minier français Eramet face à ce qu'il considère comme une tentative de "faire obstacle" à un projet d'exploitation de lithium, a confirmé mercredi à l'AFP l'entreprise publique Empresa Nacional de Mineria ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer