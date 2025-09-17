 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei : re-teste les 45.000 puis s'effrite marginalement
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:40

Le Nikkei semblait inarrêtable à l'ouverture et bien parti pour aligner une 9ème séance de hausse : il a refranchi les 45.000 puis testé 45.033... mais les prises de bénéfice ont commencé à l'emporter.
L'indice s'est effrité marginalement et cède -0,25% à 44.790 : le 1er objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 44.396 du 11 septembre, puis celui des 43.848 du 10/9, puis celui des 43.220 du 5/9, puis celui des 42.608 du 4/9.

Cela fait 4 'gaps' en 8 séances (un tous les 2 jours), ce qui constitue un cas de figure rare et reflète un climat de 'FOMO', alors que les incertitudes politiques sont élevées... et les taux longs le sont plus encore (proches de leurs records).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

