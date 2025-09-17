Nikkei : re-teste les 45.000 puis s'effrite marginalement
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:40
L'indice s'est effrité marginalement et cède -0,25% à 44.790 : le 1er objectif à la baisse serait le comblement du 'gap' des 44.396 du 11 septembre, puis celui des 43.848 du 10/9, puis celui des 43.220 du 5/9, puis celui des 42.608 du 4/9.
Cela fait 4 'gaps' en 8 séances (un tous les 2 jours), ce qui constitue un cas de figure rare et reflète un climat de 'FOMO', alors que les incertitudes politiques sont élevées... et les taux longs le sont plus encore (proches de leurs records).
