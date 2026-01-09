États-Unis: Les créations d'emplois inférieures aux attentes en décembre

Un restaurant Chipotle affiche qu'il recrute

La croissance de l'emploi aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en décembre dans un contexte de prudence des entreprises quant aux embauches sur fond de relèvement ‍des droits de douane et de hausse des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), montre vendredi le rapport mensuel du département du Travail.

Le taux de chômage a cependant baissé, ce qui soutient la perspective selon laquelle la Réserve fédérale ‌américaine (Fed) devrait laisser inchangés ses taux d'intérêt ce mois-ci.

Le rapport mensuel du département du Travail recense 50.000 emplois non-agricoles créés en décembre alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 60.000 ​créations nettes. Le chiffre de novembre a été révisé, faisant apparaître désormais 56.000 créations de postes contre ⁠64.000 en première estimation.

Le taux de chômage s'est établi en décembre à 4,4% après 4,5% en novembre et un consensus à 4,5%.

La croissance des salaires a légèrement accéléré à 0,3% ⁠en décembre après 0,2% (chiffre révisé de +0,1%) ‍en novembre et un consensus à 0,3%.

En rythme annuel, cette croissance des salaires ⁠est ressortie à 3,8%, contre 3,6% en novembre et un consensus à 3,6%.

A Wall Street, les contrats à terme montrent que les indices accroissent leurs gains après la publication de cette statistique.

Le rendement des bons du Trésor ​américain a brièvement accentué sa hausse avant de se stabiliser à 4,177%.

L'indice du dollar, quant à lui, a réduit ses gains après la publication de l'indicateur de l'emploi et s'affichait en hausse de 0,1% à 98,984 points.

"Nous savons ⁠désormais que le rapport sur l'emploi s'affaiblit et que nous étions au quatrième trimestre, une période ​de fêtes chargée. La question qui se pose alors est : quelles seront les ​conséquences sur les bénéfices (des entreprises)? ​Le marché attend donc avec intérêt de voir comment les taux d'intérêt et les résultats évolueront", commente Adam ​Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

Pour Lindsay Rosner, responsable ⁠obligataire chez Goldman Sachs Asset Management, une nouvelle baisse ce mois-ci des coûts d'emprunt de la Fed semble désormais exclue.

"Adieu janvier ! La Fed devrait maintenir le cap pour le moment, le marché du travail montrant des signes timides de stabilisation", a-t-elle déclaré.

"Nous prévoyons que la Fed maintiendra le statu quo pour l’instant, mais nous anticipons tout de ‌même deux baisses de taux d’ici la fin de 2026", a-t-elle ajouté.

"50.000 emplois, c'est moins que ce que prévoyait le consensus, mais plus que ce que j'espérais", note pour sa part Peter Cardillo, chef économiste marchés chez Spartan Capital Securities.

"C'est un rapport sur l'emploi ni trop optimiste, ni trop pessimiste, qui ne change pas vraiment les perspectives du marché du travail de manière significative", a-t-il résumé.

(Rédigé Claude Chendjou, avec la rédaction de Reuters, édité ‌par Kate Entringer et Blandine Hénault)