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Nikkei : plombé par les 'semi' et Séoul, lâche -2,1% à 68.260Pts
information fournie par Zonebourse 07/07/2026 à 10:58

Le Nikkei décroche de -2,1% dans le sillage de l'indice KOSPI qui a plongé au final de -4,9% mais qui perdu jusqu'à -8% en séance, dans le sillage de Samsung Electronics (-6,9% après -7,1% en séance).

Le fabricant sud-coréen de produits électroniques a vu son bénéfice d'exploitation multiplié par 19 fois, à 51Mds$ (le plus élevé de l'histoire et de loin) avec une marge passée de moins de 50% à 85% : c'est "beau", mais est-ce soutenable... alors que la division "fonderie" reste déficitaire.

Le Nikkei enfonce successivement le support court terme des 68.700 puis les 68.400 (ex-zénith du 3 juin) et pourrait revenir combler le "gap" des 64.400 du 11 juin.

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