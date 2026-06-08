Nikkei : perd jusqu'à -4,8%, perd -3,85%, préserve 64.000

A l'image du Nasdaq-100, le Nikkei perd jusqu'à -4,8% en séance (63.406 au plus bas) et perd au final -3,85%: l'indice comble au passage le "gap" des 63.432Pts du 22 mai et préserve au final les 64.000 mais en termine bien en-deçà de la zone support des 65.150Pts.

Le Nikkei avait franchi le cap des 36% annuel mercredi dernier, avant de reperdre par 2 fois plus de 1,3% : il ne reste que 26,4% de gain et en séance, la barre des 25% avait été enfoncée.

Le Nikkei avait vu sa capitalisation multipliée par 2,2 depuis le 7 avril 2025, le doublement le plus rapide depuis 20 ans.

Le prochain objectif sera le comblement du "gap" des 62.043 du 21 mai, puis le test du support des 59.804Pts du 20 mai, puis le comblement du "gap" des 59.513Pts du 6 mai.

A noter que l'indice sud-coréen Kospi a dévisse jusqu'à -8% (à 3.928) avant de réduire un peu sa perte à -6,7% vers 3.980 : le gain annuel s'est réduit de 120 à 106% en 2 séances (depuis un record de 4.409Pts le 2 juin..