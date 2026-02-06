 Aller au contenu principal
Nikkei : perd 0,8%, les reprend, reste au zénith
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:00

l'indice Nikkei perd -0,78% puis reprend 0,81% pour clôturer à 54.253,

Le risque de double-top sous 54.340 (à 200Pts près, le Nikkei a culminé à 54.460 ce matin) n'est donc pas à écarter définitivement : les optimistes espèrent au contraire que le prochain objectif à la hausse se situe vers 56.400 d'après la dernière oscillation entre 48.400 et 52.400 (potentiel de 4.000Pts

